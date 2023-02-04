Нападник Челсі П'єр-Емерік Обамеянг не може повірити у те, що не зможе зіграти за лондонців у вирішальних матчах Ліги чемпіонів.

Габонець став одним з зіркових гравців, якому не дісталось місце у заявці лондонців на плей-офф Ліги чемпіонів. Це неабияк розчарувало Обамеянга, інформує The Telegraph.

Мудрик опинився у заявці Челсі на плей-офф Ліги чемпіонів – постраждали зірковий новачок та екс-нападник Барселони

Також африканського форварда не заявили на поєдинок проти Фулхема (3 лютого), який завершився безгольовою нічиєю. Джерела, близькі до гравця, переконані, що Челсі має намір позбутись П'єр-Емеріка найближчим часом.

Зауважимо, що Обамеянг зіграв 17 матчів за Челсі у всіх змаганнях, записавши до свого активу 3 голи та результативну передачу.

Трансферний дедлайн, зима 2023: Забарний і 2 українці закордоном, рекордна бомба від Челсі та курйоз