Обамеянг розбив Кубок Англії – епічне відео

Обамеянг зняв Кубок Англії з постаменту та підійшов до решти команди, аби здійняти його над головою.

Арсенал – Челсі – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Однак, П'єр-Емерік примудрився впустити трофей з рук. Цікаво, що підставка кубка відвалилась, проте це не вплинуло на святковий настрій "канонірів".

Зазначимо, що Арсенал обіграв Челсі (2:1) завдяки дублю якраз таки Обамеянга.

Арсенал обіграв Челсі та виграв Кубок Англії, здобувши путівку в ЛЄ – перший трофей "канонірів" після відходу Венгера