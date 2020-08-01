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ДИНАМО АТАЛАНТА - ІНТЕР АРСЕНАЛ - ЧЕЛСІ МІРЧА ЛУЧЕСКУ

Обамеянг розбив Кубок Англії – епічне відео

22:51 - Читать на русском
Обамеянг розбив Кубок Англії – епічне відео
Гравці Арсенала з розбитим Кубком Англії / соцмережі

Святкування здобуття Арсеналом Кубка Англії 2019/20 запам'яталась епічною невдачею П'єр-Емеріка Обамеянга.

28’ П'єр-Емерік Обамеянг
67’ П'єр-Емерік Обамеянг
 
Крістіан Пулішіч 5’
Матео Ковачіч 73’
5’ Крістіан Пулішіч
28’ П'єр-Емерік Обамеянг
67’ П'єр-Емерік Обамеянг
73’ Матео Ковачіч

Обамеянг зняв Кубок Англії з постаменту та підійшов до решти команди, аби здійняти його над головою.

Арсенал – Челсі – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Однак, П'єр-Емерік примудрився впустити трофей з рук. Цікаво, що підставка кубка відвалилась, проте це не вплинуло на святковий настрій "канонірів".

Зазначимо, що Арсенал обіграв Челсі (2:1) завдяки дублю якраз таки Обамеянга.

Арсенал обіграв Челсі та виграв Кубок Англії, здобувши путівку в ЛЄ – перший трофей "канонірів" після відходу Венгера

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Теги
П'єр-Емерік П'єр-Емерік Обамеянг Арсенал Арсенал Англія Кубок Англії Кубок Англії 2019/20 Арсенал - Челсі
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