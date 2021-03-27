Зірка Арсенала П'єр-Емерік Обамеянг вирішив продемонструвати свої таланти і поза межами футбольного поля.

Габонський форвард "канонірів" з користю для себе проводить міжнародну паузу на матчі збірних. У своєму Instagram Обамеянг поділився одразу двома новинами.

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П'єр-Емерік радикально змінив імідж, надихнувшись косичками відомого реп-виконавця Тревіса Скотта. Ба більше, у тому ж таки сторіз габонець анонсував реліз пісні разом із Шоном Полом – ямайським володарем музичної премії Греммі.

Зауважимо, АПЛ відновиться аж 3 квітня, а на Арсенал одразу очікує топове протистояння з Ліверпулем.

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