Нападник Арсенала і збірної Габону наблизився до переходу в Барселону. Форвард вже прибув у Іспанію.

"Синьо-гранатові", схоже, таки встигнуть оформити черговий трансфер до закриття вікна. П'єр-Емерік Обамеянг вже перебуває в Барселоні, повідомляє Жерар Ромеро у Twitch.

32-річний нападник підпише контракт до завершення поточного сезону. Арсенал віддасть гравця в оренду без права викупу, при цьому "каноніри" платитимуть йому частину зарплатні.

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Ключовий момент – успішний медогляд, адже нещодавно габонець достроково поїхав з Кубка Африки через проблеми з серцем. Раніше інший форвард Барси – Серхіо Агуеро – змушений був завершити кар'єру після того, як у нього виявили порушення роботи серця.

У поточному сезоні Обамеянг зіграв за Арсенал 15 матчів, забив 7 голів і віддав 2 асисти. Щоправда, у поточному році нападник не виходив на поле – Мікель Артета відсторонив його від команди за порушення дисципліни і позбавив статусу капітана.

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