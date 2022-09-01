Нападник Барселони П'єр-Емерік Обамеянг стане ще одним гравцем, який покине "блаугранас" перед закриттям трансферного вікна.

Перехід Обамеянга в Челсі залишається питанням часу – габонець вже прибув до Лондона, аби пройти медогляд та завершити свій трансфер в Челсі, повідомляє Football Daily.

Барселона офіційно попрощалась з нападником

П'єр-Емерік лаконічно відповів на усі питання журналістів щодо можливості його трансферу: "Я повернувся". Повідомлялось, що за форварда Барселона має отримати 14 млн євро та Маркоса Алонсо.

Обамеянг перебрався у Барселону взимку цього року з Арсенала на правах вільного агента. Встиг зіграти 24 матчів, забив 13 голів. Угода нападника з "синьо-гранатовими" чинна до 30 червня 2025-го.

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