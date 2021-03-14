Головний тренер "канонірів" Мікель Артета залишив капітана у запасі попри надпринциповий статус дербі.

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"Він повинен був почати у старті. Виникла дисциплінарна проблема, тому він залишиться на лаві запасних. Ми з усім розібралися, рухаємося далі. Це повинно залишатися всередині команди. Є певні процеси, які потрібно поважати перед кожним матчем, от і все", – цитує Артету Goal.

Додамо, що Обамеянг провів 29 матчів у поточному сезоні, відзначився 14 голами та одним асистом.

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