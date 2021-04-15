"На жаль, я заразився малярією, коли перебував з національною командою в Габоні кілька тижнів тому. Цього тижня я провів кілька днів у лікарні, але з кожним днем почуваю себе все краще завдяки чудовим лікарям, які швидко виявили і вилікували вірус.

Обамеянг радикально змінив імідж та анонсував реліз пісні із володарем Греммі

Найближчим часом я повернуся сильнішим, ніж будь-коли!" – написав Обамеянг в Instagram.

П'єр-Емерік здивував відсутністю у заявці Арсенала на матч-відповідь 1/4 фіналу ЛЄ проти Славії, а у таборі "канонірів" не було офіційних заяв щодо цього. У нинішньому сезоні АПЛ 31-річний габонець провів 25 матчів, в яких відзначився 9-ма голами.

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