Обамеянг осоромився промахом з 2 метрів – голкіпер вже лежав на газоні
27 листопада 18:23 - Читать на русском
Нападник Арсенала П'єр-Емерік Обамеянг хапався за голову у першому таймі матчу АПЛ проти Ньюкасла.
На 41-й хвилині габонець змарнував розкішний шанс вивести свою команду вперед.
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Дубравка здійснив сейв після удару Сміта-Роу, проте м'яч відлетів до Обамеянга. Капітану Арсенала заважав лише захисник, а кіпер Ньюкасла вже безпомічно лежав на газоні. Втім, зірка "канонірів" примудрився з 2 метрів влучити у стійку.
На щастя для Обамеянга, по перерві Арсенал таки реалізував два моменти і здобув домашню перемогу з рахунком 2:0.
Арсенал впевнено переміг Ньюкасл і впритул наблизився до зони ЛЧ
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