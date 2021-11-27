Нападник Арсенала П'єр-Емерік Обамеянг хапався за голову у першому таймі матчу АПЛ проти Ньюкасла.

На 41-й хвилині габонець змарнував розкішний шанс вивести свою команду вперед.

Обамеянг: Я найкрутіший капітан в АПЛ, а може, й у світі

Дубравка здійснив сейв після удару Сміта-Роу, проте м'яч відлетів до Обамеянга. Капітану Арсенала заважав лише захисник, а кіпер Ньюкасла вже безпомічно лежав на газоні. Втім, зірка "канонірів" примудрився з 2 метрів влучити у стійку.

На щастя для Обамеянга, по перерві Арсенал таки реалізував два моменти і здобув домашню перемогу з рахунком 2:0.

Арсенал впевнено переміг Ньюкасл і впритул наблизився до зони ЛЧ