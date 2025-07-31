Марсель на своєму офіційному сайті оголосив про перехід П'єра-Емеріка Обамеянга. Габонець підписав дворічний контракт на правах вільного агента – раніше він розірвав контракт із саудівською Аль-Кадісією.

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Обамеянг вже грав за Марсель у сезоні 2023/24. Тоді він забив 30 голів у 51 матчі у всіх турнірах і став найкращим бомбардиром Ліги Європи, хоча загалом той похід виявився для Олімпіка провальним.

П'єр-Емерік працюватиме під керівництвом екс-тренера Шахтаря Роберто Де Дзербі.

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