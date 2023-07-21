П'єр-Емерік Обамеянг офіційно став одноклубником Руслана Маліновського у Марселі.

У п'ятницю, 21 липня, нападник П'єр-Емерік Обамеянг успішно пройшов медичне обстеження та підписав контракт із Марселем. Про це повідомляє офіційний сайт провансальців.

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Джерело не розкриває подробиці угоди, натомість це робить інсайдер Фабриціо Романо. Згідно з італійським журналістом, габонський форвард підписав з Марселем контракт до літа 2026 року.

У попередньому сезоні П'єр-Емерік виступав за Челсі. Лондонський клуб погодився розірвати контракт з 33-річним форвардом, щоб Обамеянг підписав угоду з Марселем у статусі вільного агента.

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