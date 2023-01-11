Влітку 2022-го Томас Тухель переконав габонця змінити Барселону на Челсі, але незабаром німецький тренер був звільнений. Грем Поттер не надто розраховує на Обамеянга, а неминучий прихід Жоау Феліша поставить хрест на кар'єрі 33-річного форварда на Стемфорд Брідж.

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У послугах Обамеянга зацікавлений мадридський Атлетіко, який хоче оформити його перехід окремо від трансферу Феліша. Також підписати досвідченого форварда можуть ще два клуби з Іспанії, імена яких поки не розкриваються. Про це повідомляє Daily Mail.

Наразі габонець залишився єдиним доступним центрфорвардом у Челсі (без урахування новачка Давіда Фофана). Армандо Броя надовго вилетів через важку травму, Ромелу Лукаку відпустили в Інтер, тому у статусі центрального нападника Грем Поттер використовує Кая Хаверца як "фальшиву дев'ятку".

У сезоні 2022/23 Обамеянг зіграв за Челсі 15 матчів, забив 3 голи і віддав 1 асист. Його контракт з лондонським клубом розрахований до літа 2024 року.

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