Обамеянг може опинитися в Барселоні – "блаугранас" екстрено шукають заміну Суаресу

Форвард лондонського Арсенала П'єр-Емерік Обамеянг потрапив до сфери зацікавлень іспанської Барселони.

Габонець став черговим кандидатом на заміну травмованому Луїсу Суаресу, стверджує Goal.

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Після наради менеджменту Барселони з головним тренером Кіке Сетьєном боси каталонців почали пошук підсилення атакувальної лінії. Зокрема, "блаугранас" намагаються оформити оренду Обамеянга до кінця сезону 2019/20. Влітку ж Барса спробує підписати довготривалу заміну Суаресу – нападника міланського Інтера Лаутаро Мартінеса.

У нинішньому сезоні П'єр-Емерік Обамеянг є найкращим бомбардиром "канонірів". У його активі 16 м'ячів за Арсенал у всіх турнірах. Два роки тому трансфер габонського форварда коштував лондонцям 63,75 млн євро.

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