Обамеянг може опинитись у Інтері

Нападник збірної Габону П'єр-Емерік Обамеянг може найближчим часом змінити клуб і чемпіонат.

Форвард лондонського Арсенала П’єр-Емерік Обамеянг може продовжити кар’єру в міланському Інтері, повідомляє видання The Mirror. Італійський клуб включився у боротьбу за 30-річного гравця, який має бажання покинути "канонірів" через їхню неконкурентоздатність.

Арсенал планує серйозні зміни на позиції форварда

До слова, авторитетний портал Transfermarkt оцінює вартість Обамеянга в 70 мільйонів євро. Його контракт з Арсеналом розрахований до літа 2021 року. Габонець перебрався у Лондон 31 січня 2018 р. з дортмундської Борусії за 63,75 млн євро.

У поточному сезоні П’єр-Емерік зіграв за Арсенал 25 матчів у всіх турніраз, забив 15 голів і віддав 1 результативну передачу.

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