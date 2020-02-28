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Обамеянг ледь не заплакав, коментуючи свій фатальний промах у матчі з Олімпіакосом – емоційне відео

13:10 236 Читать на русском
Обамеянг ледь не заплакав, коментуючи свій фатальний промах у матчі з Олімпіакосом – емоційне відео
П'єр-Емерік Обамеянг / Reuters

Нападник Арсенала П'єр-Емерік Обамеянг поділився емоціями після поразки від Олімпіакоса (1:2) і сенсаційного вильоту з Ліги Європи.

113’ П'єр-Емерік Обамеянг
 
Папе Сіссе 53’
Юссеф Ель-Арабі 119’
53’ Папе Сіссе
113’ П'єр-Емерік Обамеянг
119’ Юссеф Ель-Арабі

"Величезне розчарування. Що я можу сказати? Це дуже, дуже важко. Знову була непроста гра. Гол на останній хвилині став роковим для нас. Це все.

Розкішна бісіклета Обамеянга і трагічна кінцівка у відеоогляді матчу Арсенал – Олімпіакос – 1:2

Шанс на останніх секундах? Я навіть не знаю, чому не зміг забити. Почуваюся жахливо. Це може статися, але я не знаю, як я змарнував цей шанс. Я втомився, у мене були судоми, але це не виправдання.

Нам було важко, тому що вони грали дуже глибоко. Важко було знайти рішення у фінальній третині. Це була справді жорстка гра, в якій непросто знаходити простір. Ми спробуємо покращуватися в лізі і здобути якомога більше перемог до кінця сезону", – цитує Обамеянга ВВС.

Нагадаємо, саме габонець забив єдиний м'яч Арсенала у звітній зустрічі, однак він же змарнував розкішний шанс на останніх секундах і позбавив свою команду надій на наступну стадію Ліги Європи.

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Теги
Ліга Європи Арсенал - Олімпіакос Відеоновини П'єр-Емерік Обамеянг П'єр-Емерік Обамеянг Арсенал Арсенал
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