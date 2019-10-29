toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ДИНАМО - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КУБОК УКРАЇНИ

Обамеянг хоче покинути Арсенал, якщо команда не фінішує у топ-4 АПЛ

14:45 217 Читать на русском
Обамеянг хоче покинути Арсенал, якщо команда не фінішує у топ-4 АПЛ
П'єр-Емерік Обамеянг / Фото Sky Sports

Нападник лондонського Арсенала П'єр-Емерік Обамеянг розхитує атмосферу у лондонському клубі.

П'єр-Емерік Обамеянг розмірковує над можливістю покинути Арсенал після завершення сезону 2019/20, повідомляє Telegraph.

"Та пішли ви", – Джака жорстко відповів фанатам Арсенала, які освистали його після заміни у грі з Крістал Пелас

Каталізатором рішення 30-річного нападника стане потрапляння "канонірів" у першу четвірку за підсумками сезону АПЛ. Габонець хоче виступати в Лізі чемпіонів і ще один рік без найпрестижнішого клубного турніру не збирається терпіти.

В поточному сезоні чемпіонату Англії Обамеянг провів 10 матчів, в яких відзначився 7-ма голами. Після 10-ти турів Арсенал перебуває на 5-й сходинці.

Рекордне полювання на "святих", непідступний Анфілд, біля Маліновського заїкнулися про Скудетто – огляд вікенду

blog_ava
Лунін завітає до Барселони, черговий топ-іспит для Маліновського, битва титанів в Англії – топ-матчі євромідвіку
Теги
Арсенал Арсенал П'єр-Емерік Обамеянг П'єр-Емерік Обамеянг Англія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
0
хв
Барселона
22:15
Вальядолід
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук