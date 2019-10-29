Обамеянг хоче покинути Арсенал, якщо команда не фінішує у топ-4 АПЛ

Нападник лондонського Арсенала П'єр-Емерік Обамеянг розхитує атмосферу у лондонському клубі.

П'єр-Емерік Обамеянг розмірковує над можливістю покинути Арсенал після завершення сезону 2019/20, повідомляє Telegraph.

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Каталізатором рішення 30-річного нападника стане потрапляння "канонірів" у першу четвірку за підсумками сезону АПЛ. Габонець хоче виступати в Лізі чемпіонів і ще один рік без найпрестижнішого клубного турніру не збирається терпіти.

В поточному сезоні чемпіонату Англії Обамеянг провів 10 матчів, в яких відзначився 7-ма голами. Після 10-ти турів Арсенал перебуває на 5-й сходинці.

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