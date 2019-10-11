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Обамеянг – найкращий гравець вересня в АПЛ

15:14 62 Читать на русском
Обамеянг – найкращий гравець вересня в АПЛ
П'єр-Емерік Обамеянг / ФК Арсенал

Габонський форвард Арсенала П'єр-Емерік Обамеянг поповнив свою колекцію черговим трофеєм.

Нападника Арсенала П'єра-Емеріка Обамеянга було визнано найкращим гравцем вересня у чемпіонаті Англії. Минулого місяця 30-річний габонець забив 5 голів у 4 матчах АПЛ. Для Обамеянга це вже друга подібна нагорода – раніше він визнавався найкращим гравцем місяця в АПЛ у жовтні 2018 року.

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На цей титул також претендували захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд, хавбеки Манчестер Сіті Кевін де Брюйне та Ріяд Марез, нападник Тоттенхема Сон Хин Мін, захисник Лестера Рікарду Перейра, форвард Борнмута Каллум Вілсон і півзахисник Астон Вілли Джон Макгінн.

Найкращий гравець був визначений спільним голосуванням уболівальників, капітанів клубів АПЛ і експертів.

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