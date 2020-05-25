Обамеянг обрав пріоритетний варіант продовження кар'єри – форвард хоче виконати давню сімейну обіцянку

Нападник Арсенала все ще сподівається на перехід до лав мадридського Реала.

Капітан "канонірів" сподівається продовжити кар'єру в Прімері, перебравшись до лав Реала. В очікуванні пропозиції "вершкових" Обамеянг наразі відмовився розглядати будь-які варіанти з іншими клубами.

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Свого часу П'єр-Емерік пообіцяв своєму дідусеві по маминій лінії (іспанцю за національністю), що одного разу одягне футболку Реала. Форвард налаштований зробити усе, щоб дотримати слова, написав журналіст Mundo Deportivo Франсеск Агілар у Twitter.

Контракт 30-річного габонця завершується влітку 2021-го. В поточному сезоні Обамеянг зіграв 32 поєдинки у всіх турнірах та забив 20 голів. Раніше була інформація про інтерес до нападника з боку Челсі, Інтера, Барселони та інших клубів.

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