– Навіщо Шахтар повернув Марлона, хоча той і за Де Дзербі не виблискував?

– Я вважаю, що він непогано грав при Де Дзербі. Але я сам не розумію, чому його повернув Шахтар. Марлон втік із Шахтаря, коли клубу було важко. Я не прихильник таких повернень. Те саме було і з Ілсінью. У важкі моменти об клуб витерли ноги, плюнули в душу, а потім повертаються, та ще й зарплату за це отримують. Мені важко це зрозуміти.

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Після Шахтаря у Марлона не пішла кар'єра: там не заграв, там не прижився, тому мені важко сказати, навіщо його повертати. Можливо, свою роль зіграли гроші. Може, Шахтар хоче, щоб він знову заграв і спробувати його продати або віддати в оренду.

– Виходить, його повернули на місце Бондаря?

– Я б так не сказав. Думаю, Туран буде дивитися на кондиції гравців, хто краще готовий для виходу в старті.

– Може, Шахтар готується продавати Матвієнка і тому повернув Марлона?

– Клубу вже потрібно думати про продаж Матвієнка, тому що вік потихеньку підтискає. Шахтарю треба щось і заробити. Але я не думаю, що клуб буде робити ставку на Марлона, якщо навіть піде Матвієнко або Бондар. Думаю, підступ у чомусь іншому, – резюмував Воробей у коментарі sport-express.ua.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Марлон скористався правилом ФІФА і поїхав з України (виступав за Монцу та Флуміненсе). Рік тому він остаточно розірвав контракт з Шахтарем, а пізніше приєднався до ФК Лос-Анджелес. Марлон відіграв за клуб з МЛС 26 матчів та забив один гол.

Варто зауважити, що 29-річний захисник виступав разом з Ардою Тураном в Барселоні, а тепер гратиме під його керівництвом.

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