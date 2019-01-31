ОАЕ заявили, що 2 гравці виступають за збірну Катару незаконно, – результат півфіналу Кубка Азії під загрозою

Асоціація футболу Об'єднаних Арабських Еміратів подала скаргу в Азійську конфедерацію футболу після поразки національної збірної від Катару в півфіналі Кубка Азії (0:4).

Катарська команда звинувачується в тому, що за неї на турнірі незаконно виступають два футболісти: нападник Альмоез Алі, який народився в Судані, і захисник Басім Аль-Раві, який родом з Іраку, повідомляє The New York Times.

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Згідно з правилами, футболісти мають право виступати за збірну країни, в якій вони не народилися, тільки якщо вони прожили в ній п'ять років після того, як досягли 18-річного віку. Аль-Раві зараз 21 рік, Алі – 22. Винятком можуть стати ситуації, коли батьки, а також бабусі чи дідусі гравця народилися в цій країні.

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В Азійській конфедерації футболу повідомили, що протест від ОАЕ наразі вивчається.