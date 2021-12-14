"Це завжди особливе почуття, коли досягаєш подібних речей, особливо перша перемога в АПЛ. Я не грав багато в тому сезоні, але відчував, що був малою частиною цієї команди. Радий бути тут, бути частиною цієї неймовірної родини – мрія кожного.

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Момент, коли збив трофей АПЛ з подіуму? Тоді я сказав собі: "О боже, я більше ніколи не зіграю за Сіті". Тоді багато хто з мене жартував", – поділився Зінченко в інтерв'ю офіційному сайту Манчестер Сіті.

Нагадаємо, Олександр потрапив в кумедну ситуацію під час святкування чемпіонства команди у сезоні 2017/18, примудрившись збити Кубок АПЛ з подіуму. Після цього Зінченко став об'єктом дотепних жартів з боку одноклубників. У поточному сезоні українець зіграв у 9 матчах у поточному сезоні, у яких віддав одну результативну передачу.

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