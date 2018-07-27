toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ ІСМАЇЛІ ДИНАМО

Н'Зонзі зацікавив Барселону

20:22 295 Читать на русском
Н'Зонзі зацікавив Барселону
Стівен Н'Зонзі / Фото ФК Севілья

Півзахисник Севільї Стівен Н'Зонзі потрапив у коло інтересів Барселони.

Каталонський клуб продовжує пошуки гравців на позиції Андреса Іньєсти та Паулінью, які перебрались в чемпіонати Японії та Китаю відповідно.

Керівництво Барселони зацікавлене у придбанні півзахисника Севільї і збірної Франції Стівена Н'Зонзі, повідомляє Mundo Deportivo.

Рома вступає у боротьбу за Н'Зонзі

Раніше повідомлялось, що в послугах француза також зацікавлені Арсенал та Рома.

Нагадаємо, Н'Зонзі став чемпіоном світу 2018 року в складі збірної Франції. Він провів на турнірі п'ять матчів, але при цьому вийшов в стартовому складі всього один раз.

Барселона витрачає найбільше у світі: чому каталонцям загрожує репутація "мішка"

Теги
Трансфери Трансфери Чемпіонату Іспанії Стівен Н'Зонзі Стівен Н'Зонзі Барселона Барселона Севілья Севілья Іспанія Трансфери Барселони
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
24
хв
Суми
16:30
Зірка
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук