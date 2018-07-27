Н'Зонзі зацікавив Барселону

Півзахисник Севільї Стівен Н'Зонзі потрапив у коло інтересів Барселони.

Каталонський клуб продовжує пошуки гравців на позиції Андреса Іньєсти та Паулінью, які перебрались в чемпіонати Японії та Китаю відповідно.

Керівництво Барселони зацікавлене у придбанні півзахисника Севільї і збірної Франції Стівена Н'Зонзі, повідомляє Mundo Deportivo.

Рома вступає у боротьбу за Н'Зонзі

Раніше повідомлялось, що в послугах француза також зацікавлені Арсенал та Рома.

Нагадаємо, Н'Зонзі став чемпіоном світу 2018 року в складі збірної Франції. Він провів на турнірі п'ять матчів, але при цьому вийшов в стартовому складі всього один раз.

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