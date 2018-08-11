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Н'Зонзі просить Севілью відпустити його

20:14 92 Читать на русском
Н'Зонзі просить Севілью відпустити його
Стівен Н'Зонзі / соцмережі

Півзахисник Севільї Стівен Н'Зонзі просить клуб дозволити йому піти.

Хавбек Стівен Н'Зонзі прагне покинути Севілью цього літа. За інформацією goal.com, це підтвердив директор клубу Хоакін Капаррос.

Агент Н'Зонзі підтвердив інтерес Роми до гравця

Раніше агент гравця повідомив, що ним цікавиться італійська Рома. Також повідомлялось про інтерес Барселони та Арсенала.

Н'Зонзі перейшов у Севілью в 2015 році. За цей час він встиг виграти з клубом Лігу Європи в сезоні 2015/2016.

Теги
Севілья Севілья Іспанія Стівен Н'Зонзі Стівен Н'Зонзі
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