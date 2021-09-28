32-річний француз офіційно став гравцем Аль-Райяна, повідомляє прес-служба клубу. Н'Зонзі тренуватиме його співвітчизник Лоран Блан.

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Жодні деталі контракту не уточнюються. Відомо лише, що Стівен покинув Рому вільним агентом після кількох років поневірянь в орендах. Раніше хавбек встиг пограти за Ренн, Галатасарай, Севілью, Сток Сіті, Блекберн та інші клуби.

Зауважимо, Стівен Н'Зонзі поки виграв лише два трофеї: у 2016-му разом із Євгеном Коноплянкою тріумфував у Лізі Європи у складі Севільї, а в 2018 році став чемпіоном світу зі збірною Франції.

Bienvenue

Welcome

مرحبًا

Steven Nzonzi pic.twitter.com/zSBtmUs8qF — AlRayyanSC (@AlrayyanSC) September 28, 2021

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