Н'Зонзі може опинитися в Марселі

Півзахисник італійської Роми та збірної Франції Стівен Н'Зонзі може змінити клубну прописку найближчого літа.

Центральний хавбек отримав варіант із поверненням на батьківщину, повідомляє BeIN Sports.

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Марсель приєднався до Монако та лондонського Арсенала, які теж цікавляться Н'Зонзі. Рома готова попрощатися з французом влітку за 10 млн євро. Це вдвічі менше, ніж "вовки" заплатили за чемпіона світу минулоріч іспанській Севільї.

У сезоні 2018/19 Стівен Н'Зонзі провів 35 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч. Раніше він виступав за рідний Ам'єн, а також англійські Блекберн і Сток Сіті. До слова, Марсель тренує екс-керманич Роми Руді Гарсія.

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