Нюрнберг розписав результативну нічию у матчі проти Байєра

Заключний матч 14-го туру німецької Бундесліги переможця не виявив.

Чемпіонат Німеччини, 14-й тур

Нюрнберг – Байєр – 1:1

Голи: Марграйтер, 57 – Хавєрц, 30

Матч проходив на важкому газоні під дощем, що серйозно нашкодило футболу і так ненайкращих команд. Нюрнберг почав з кількох небезпечних ударів з меж штрафного у виконанні Марграйтера, однак всі вони пройшли поруч з воротами. Байєр швидко обжився й відповів на 11-й хвилині пострілом у поперечину – це Свен Бендер приклався по м'ячу з відскоку. Через хвилину ще й Фолланд був близьким до голу, однак Кевін з близької відстані не влучив у площину. Зрештою, леверкузенці остаточно захопили ініціативу та вийшли уперед на 30-й хвилині зусиллями Кая Хавєрца, який скористався панікою у карному майдачнику та елегантно підсік м'яч під дальню стійку – 0:1! У компенсований до першого тайму час Марграйтер міг зрівняти рахунок, однак його замикання головою з меж штрафного пройшло повз рамку воріт.

На старті другого тайму Байєр міг подвоїти свою перевагу, однак удар Брандта у нижній правий кут після розрізної передачі парирував голкіпер Бредлов. Дуже швидко Нюрнберг покарав гостей за марнотратство: на 57-й хвилині після подачі з кутового Вендел виніс м'яч головою прямо на Георга Марграйтера, а той з лінії штрафного потужним пострілом прошив дальній лівий кут – 1:1! Втім, на загальний малюнок гри цей гол слабко вплинув, адже ініціатива все одно залишилась за Байєром. На 75-й хвилині "фармацевти" могли вирвати перемогу, однак Карім Бельарабі запоров вихід віч-на-віч з воротарем. Зрештою, Нюрнберг таки втримав важливу нічию.

Таким чином, Нюрнберг набрав 11 очок та покинув зону вильоту, хоча Штутгарт йде нижче лише завдяки гіршій різниці м'ячів. Байєр набрав 15 очок та піднявся на одинадцяте місце у турнірній таблиці.