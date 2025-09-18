– З якими викликами ви, як головний тренер, зіштовхнулися при підготовці до цього турніру?

– Хочеться, щоб гравці цієї збірної більше грали, щоб вони мали хвилини в УПЛ. Це дуже важливо. Коли ти граєш, то ти в тонусі. І взагалі футболіст для таких змагань вже має грати на дорослому рівні. На жаль, у нас є група гравців, яким точно не вистачає ігрових хвилин.

Збірна України U-20 оголосила склад на ЧС-2025 – Михайленко не дорахувався лідерів

По-друге, є певні хвилювання з приводу того, що деякі клуби не відпускають гравців. Нам вже прийшло остаточне підтвердження по Артему Степанову. На жаль, клуб не дозволив йому їхати. Артем хотів і він був дуже мотивований. Ми спілкувались зі спортивним директором, з тренером, але клуб не дозволив.

Хочеться, щоб всі були здорові і щоб за цей тиждень до відльоту нічого не трапилось. Ми беремо гравців рівно стільки, скільки треба. Тому хочемо, щоб всі були живі, здорові і всі поїхали, – сказав Михайленко в інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, цьогорічний чемпіонат світу U-20 пройде в Чилі. Збірна України потрапила до групи В, де зіграє з командами Південної Кореї (27 вересня), Панами (30 вересня) та Парагваю (03 жовтня).

"Треба, щоб було важко": Михайленко про Кубок світу U-20, планку Петракова, 55:0 у Шахтарі і варіант із Металістом 1925