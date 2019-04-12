Нюрнберг – Шальке: особливі футболки на честь міцної дружби та феєрія Коноплянки в попередньому гостьовому матчі

29-й тур Бундесліги відкриває поєдинок найбільших друзів у німецькому футболі – Шальке гостює в Нюрнберга. Минулий виїзд у Середню Франконію став тріумфальним для Євгена Коноплянки.

Сьогоднішній матч на Макс Морлок Штадіон буде особливим – клуби вирішили нагадати світу про свою дружбу. Нюрнберг і Шальке проведуть зустріч у незвичайних футболках. З цього сезону обох одягає британська компанія Umbro, яка реалізувала цікаву ідею.

Футболісти Нюрнберга вийдуть у формі, ідентичній домашньому екіпіруванню "кнаппен", а гравці Шальке одягнуть футболки, які стилістично ніяк не відрізняються від виїзного одягу FCN. Змінено лише кольори, емблеми та титульні спонсори. Всі інші елементи збережено.

Звідки виникла дружба між Шальке та Нюрнбергом, точно не відомо. Існує 6 основних версій. Причиною хороших стосунків, ймовірно, стали фани гельзенкірхенського Gelsen-Szene та нюрнберзького Red Devils, які дуже зблизилися на початку 80-х років. Розповідають і романтичні історії про хлопця та дівчину з цих фанатських угруповань, і більш прозаїчні – клуби об'єднала спільна ненависть до Баварії.

Хай там що, але Нюрнберг і Шальке пронесли свою дружбу через роки в умовах, коли на зламі століть на німецькій фан-сцені союзи виникали та розбивалися на кожному кроці. "Обмін футболками" сьогодні ввечері – дуже красивий жест, однозначно респект за таку ініціативу.

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У першому колі чемпіонату Шальке розгромив Нюрнберг на власному полі з рахунком 5:2. На Макс Морлок Штадіон команди востаннє зустрічалися у 2016-му році в рамках Кубка Німеччини. Тоді тріумфували також "кнаппен" (2:3), героєм зустрічі став Євген Коноплянка. Українець оформив дубль після кутових: спершу елегантно п'ятою замкнув подачу, а в другому епізоді зіграв на добиванні.

А після гри Коно в статусі найкращого гравця матчу давав коментар з кумедним перекладачем:

На той момент Євген перебував у Німеччині лише декілька місяців, тому незнання мови вважалося нормальним. Цікаво, чи зумів би українець зараз, після майже 3-х років гри в Бундеслізі, прокоментувати свої успіхи німецькою. На жаль, перевірити це не вдається – Коно дуже давно не був героєм матчів, а в цьому сезоні взагалі забив один гол.

Під керівництвом Хуба Стевенса справи Євгена стали дуже поганими. Він майже не грає, а зі своїм оточенням обговорює трансфер з Шальке. Щоправда, дехто в самому клубі ще сподівається, що Коноплянка допоможе до кінця сезону, і навіть вийде на поле в дружньому поєдинку з Нюрнбергом.

Сьогоднішні суперники не вражають у поточному сезоні. Нюрнберг йде на передостанньому місці Бундесліги, а Шальке випереджає зону перехідних матчів лише на 5 очок. Перемога потрібна кожному, на полі обійдеться без люб'язностей.

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