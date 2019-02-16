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Ньюпорт – Манчестер Сіті: Зінченко виходить у стартовому складі на матч Кубка Англії

18:35 452 Читать на русском
Ньюпорт – Манчестер Сіті: Зінченко виходить у стартовому складі на матч Кубка Англії
Ньюпорт – Манчестер Сіті: стартові склади

Манчестер Сіті зустрічається з Ньюпортом в 1/8 фіналу Кубка Англії. Олександр Зінченко розпочинає гру в основі "містян" з перших хвилин. Початок матчу – о 19.30 за Києвом.

Ньюпорт: Дей – Пул, Обраєн, Деметріу – Віллмотт, Беннетт, Бакінсон, Лабаді, Батлер – Метт, Еймонд.

Запасні: Таунсенд, Пайп, Франкс, Долан, Марш-Браун, Шіен, Маккірді.

Манчестер Сіті: Едерсон – Даніло, Стоунз, Отаменді, Зінченко – Фернандінью – Марез, Фоден, Д.Сілва, Сане – Жезус.

Запасні: Муріч, Ляпорт, Вокер, Гюндоган, де Брюйне, Стерлінг, Б.Сілва.

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Кубок Англії1/8 фіналу

Ньюпорт Каунті - Манчестер Сіті: Субота 16 лютого 2019

Ньюпорт Каунті
- : -
Манчестер Сіті
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Манчестер Сіті Манчестер Сіті Ньюпорт Каунті - Манчестер Сіті Олександр Зінченко Олександр Зінченко Англія
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