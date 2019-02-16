Ньюпорт Каунті – Манчестер Сіті – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Світ — 21:42 398
-
В Аргентині відбувся похорон Сали – тренер Кардіффа вшанував пам'ять гравця, який так і не зіграв за валлійський клуб
-
Манчестер Сіті без проблем обіграв Ньюпорт і вийшов у чвертьфінал Кубка Англії – черговий пристойний матч ЗінченкаАнглія — 21:25 1050
-
Сарагоса – Альбасете: Зозуля на межі між воїном і героєм, прокляття триває, а лідерство під загрозоюІспанія — 20:49 2227
-
Манчестер Юнайтед шукає захисника – серед цілей три представники Серії ААнглія — 20:37 326
-
Зозуля в грі з Сарагосою бореться за впевнене лідерство Сегунди для Альбасете – пряма відеотрансляція матчуІспанія — 18:50 1457