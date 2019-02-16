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Ньюпорт Каунті – Манчестер Сіті – 1:4 – відео голів та огляд матчу

22:05 96 Читать на русском
Ньюпорт Каунті – Манчестер Сіті – 1:4 – відео голів та огляд матчу
Ньюпорт Каунті – Манчестер Сіті – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Манчестер Сіті легко переміг Ньюпорт Каунті у 1/8 фіналу Кубка Англії. Дивіться відео голів та огляд матчу Ньюпорт Каунті – Манчестер Сіті.

Кубок Англії, 1/8 фіналу

Ньюпорт – Манчестер Сіті – 1:4

Голи: Амонд, 88 – Сане, 51, Фоден, 75, 90, Марез, 90+4

Манчестер Сіті без проблем обіграв Ньюпорт і вийшов у чвертьфінал Кубка Англії – черговий пристойний матч Зінченка

У першому таймі глядачі на стадіоні Родні Перейд забитих м'ячів не побачили. Однак після перерви Манчестер Сіті буквально знищив суперника, дозволивши Ньюпорту забити лише гол престижу.

Кубок Англії1/8 фіналу

Ньюпорт Каунті - Манчестер Сіті: Субота 16 лютого 2019

Ньюпорт Каунті
Матч завершено
1 : 4
Манчестер Сіті
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