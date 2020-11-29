"Сороки" змушені скасувати усі тренування і чекають результати повторних тестів, повідомляє Telegraph.

Коронавірус довершив "колекцію" з усіх клубів Серії А – заразилися тренер і шість гравців

На тижні коронавірус виявили у двох гравців і одного працівника клубу. Після перемоги над Крістал Пелас (2:0) позитивні тести здали ще два гравці, тому Ньюкасл вжив екстрених заходів. Є серйозні побоювання, що кількість хворих буде лише збільшуватися.

Додамо, що Ньюкасл з 14 очками у активі посідає 11 сходинку АПЛ. У наступному турі підопічні Брюса повинні грати проти Астон Вілли (4 грудня).

Лемпард скидатиме з вершини Моурінью, важкі виїзди Інтера та МЮ, дербі для Наполі після смерті Марадони – анонс вікенду