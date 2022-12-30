Перш ніж зв'язатися з Ромою, Ньюкасл два місяці стежив за мильною оперою з приводу продовження контракту Ніколо Дзаньйоло.

Ньюкасл зв'язався з Ромою, щоб дізнатися про доступність Ніколо Дзаньйоло на ринку. Контракт атакуючого півзахисника римлян спливає влітку 2024 року, а переговори про продовження угоди зупинилися.

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Як повідомляє Football Italia, посилаючись на Radio Radio, генеральний менеджер Роми Тіагу Пінту має намір обговорити з головним тренером Жозе Моурінью варіант із продажем Дзаньйоло, щоб витратити виручені кошти на продовження контрактів з іншими гравцями команди.

Зазначається, що "сороки" стежили за ситуацією щодо контракту Дзаньйоло вже кілька місяців, перш ніж вирішили нарешті зв'язатися із Ромою.

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