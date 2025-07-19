Майбутнє Александра Ісака в Ньюкаслі під питання після інтересу до шведа з боку аравійських клубів. Через це "сороки" можуть звернути свою увагу на Хуліана Альвареса з Атлетіко, повідомляє Fichajes.

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Якщо команді Едді Хау надійде пропозиція розміром у близько 150 мільйонів євро за Ісака, то клуб, ймовірно, прощається зі своєю головною зіркою. Ньюкасл вже працює над списком альтернатив і першим туди потрапив лідер "матрацників" Хуліан Альварес.

Атлетіко не хоче легко відпускати гравця, тому вимагатиме за аргентинця компенсацію у щонайменше 130 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Альварес має досвід виступів у АПЛ. Хуліан грав за Манчестер Сіті з 2022 по 2024 роки.

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