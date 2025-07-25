Александр Ісак може покинути "сорок" заради Ліверпуля. Ньюкасл, як повідомляє Фабріціо Романо, розглядає варіант з трансфером Беньяміна Шешко.

Ісак хоче піти з Ньюкасла – на кону рекордний трансфер за 173 мільйони євро

У 22-річного словенця є домовленість з Лейпцигом, що в ряд клубів він може перейти за ціною у 70-80 мільйонів євро, без урахування бонусів. У Арсенала "бики" вимагала близько 100 мільйонів. Ньюкасл вбачає в Шешко заміну Ісаку.

До слова, Беньямін виступає за Лейпциг з 2023 року. Загалом словенець відіграв за свій клуб у 87 матчах, в яких забив 39 голів та віддав вісім асистів.

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