Емануель Емега потрапив у сферу інтересів Ньюкасла, інформує L'Equipe. Англійський клуб розглядає його як заміну своєму найкращому бомбардиру Александру Ісаку. Повідомляється, що нідерландець відкритий для цього трансферу.

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У послугах Емега також зацікавлений Челсі – не так давно "сині" представили форварду власний план його подальшої кар'єри. Контракт Емега зі Страсбуром розрахований до літа 2028 року. У цьому сезоні він зіграв за ельзаську команду 27 матчів, забив 13 голів і оформив 2 асисти.

Нагадаємо, що за Страсбур виступає український захисник Едуард Соболь.

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