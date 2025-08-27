Ньюкасл зробив офіційну пропозицію Вулверхемптону щодо трансферу у Йоргена Странд Ларсена, повідомляє The Athletic.

"Сороки" підготували суму в 50 мільйонів фунтів стерлінгів, яку "вовки" одразу ж відхилили. Однак Ньюкасл налаштований продовжувати перемовини щодо норвежця і вже готує покращену пропозицію.

Вулверхемптон спочатку наполягав на тому, що 25-річний гравець не продається. Але після матчу Кубка ліги проти Вест Хема (3:2 з дублем норвежця) наставник "вовків" Вітор Перейра заявив, що хоч він і хоче, щоб Странд Ларсен залишився, кожен гравець має ціну і може піти у випадку хорошої угоди.

Нагадаємо, що Ньюкасл влітку вже кілька разів зазнавав фіаско у спробах підписати нападників на заміну Александру Ісаку. Після невдачі з Беньяміном Шешком та Уго Екітіке "сороки" звернули всю свою увагу на Йоана Вісса з Брентфорда, але перемовини досі не досягли прогресу.

Серед інших обговорюваних гравців – Ніколас Джексон з Челсі, Гонсало Рамос (Парі Сен-Жермен), Саму Агехова (Порту) та Александер Сорлот (Атлетіко).

Ньюкаслу навіть запропонували підписати Артема Довбика з Роми, але далі розмов справа поки так і не дійшла.

