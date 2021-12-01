Ньюкасл зібрався переманити зірку Інтера
Англійський Ньюкасл націлився на півзахисника міланського Інтера Марцело Брозовіча, запропонувавши хорвату щедрий контракт.
"Сороки" прагнуть підписати балканця, повідомляє журналіст Ніколо Скіра в своєму твіттері.
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Ньюкасл нібито запропонував Брозовічу 4-річний контракт. Зарплата хавбека на Сент-Джеймс Парк складе 6,5 млн євро. Ще 1 млн прописаний бонусами. Сам Брозовіч прагне залишитися в Інтері, але досі не домовився щодо пролонгації співпраці з "нерадзуррі". Якщо чемпіон Італії не прийме фінансові запити хорвата, то влітку він стане вільним агентом.
До слова, в нинішньому сезоні Марцело Брозовіч провів 19 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і віддав 2 результативні передачі.
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