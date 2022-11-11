Жовтень став дуже успішним для Ньюкасла та, зокрема, для його зіркового хавбека Мігеля Альмірона.

Наставник Ньюкасла Едді Хау отримав нагороду найкращому тренеру місяця, а Мігель Альмірон – найкращому гравцю, повідомляє офіційний твіттер АПЛ.

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Але це ще не все – гол Альмірона у ворота Фулхема визнали найкращим у жовтні, тож усі персональні нагороди за цей місяць вирушають до Сент-Джеймс Парка.

До слова, Ньюкасл зіграв 6 матчів АПЛ у жовтні, в яких 5 разів святкував перемогу, ще одну гру розписав внічию. Загальна різниця м'ячіву цих іграх – 16:3.

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It could only be him! ️️



Miguel Almiron is playing the football of his life, and he is your @EASPORTSFIFA Player of the Month for October #PLAwards | @NUFC pic.twitter.com/n8kwHNTrxv — Premier League (@premierleague) November 11, 2022