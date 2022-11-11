Ньюкасл зібрав усі індивідуальні нагороди в АПЛ у жовтні
Жовтень став дуже успішним для Ньюкасла та, зокрема, для його зіркового хавбека Мігеля Альмірона.
Наставник Ньюкасла Едді Хау отримав нагороду найкращому тренеру місяця, а Мігель Альмірон – найкращому гравцю, повідомляє офіційний твіттер АПЛ.
Ньюкасл готує трансфер Мудрика – арабські мільярдери схвалили підписання лідера Шахтаря
Але це ще не все – гол Альмірона у ворота Фулхема визнали найкращим у жовтні, тож усі персональні нагороди за цей місяць вирушають до Сент-Джеймс Парка.
До слова, Ньюкасл зіграв 6 матчів АПЛ у жовтні, в яких 5 разів святкував перемогу, ще одну гру розписав внічию. Загальна різниця м'ячіву цих іграх – 16:3.
Манчестер Сіті проти Ліверпуля, Де Дзербі пощастило – результати жеребкування 1/8 Кубка ліги