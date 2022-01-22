Чемпіонат Англії 2021,22, 23-й тур

Лідс – Ньюкасл – 0:1

Гол: Шелві, 75

Брентфорд – Вулверхемптон – 1:2

Голи: Тоні, 72 – Моутінью, 48, Невеш, 78

Лідс вдома зустрічався з Ньюкаслом. "Сороки" в разі перемоги наблизились би до рятівної 17-ї позиції на відстань в 1 заліковий бал, однак у першому таймі вони могли пропустити двічі – постріл Джеймса з правого кута воротарського парирував Дубравка, а удар Кліха приблизно з тієї ж позиції пройшов повз дальній кут. Гості вирівняли хід зустрічі перед перервою, але нічого цікавого біля чужих воріт не створили.

У другому таймі Лідс продовжив володіти ініціативою, але моментів у підопічних Марсело Б'єлси майже не виникало. Ньюкасл же міг забити на 71-й хвилині внаслідок удару Лонгстаффа з меж півкола перед штрафним – м'яч пройшов поруч з лівою стійкою! На 75-й же "сороки" відкрили рахунок внаслідок точного пострілу Шелві зі стандарту. 1:0! Йоркширці на цей гол так нічим і не відповіли. У підсумку, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Ньюкасла.

Брентфорд у рідних стінах приймав Вулверхемптон, намагаючись перервати 3-матчеву серію поразок в АПЛ. Перший тайм виявивився багатим на події, але не на моменти: на 26-й хвилині господарі втратили одразу двох футболістів (Генрі й Расмусена) через зіткнення головами, а трохи згодом матч зупинили на 20 хвилин – над стадіоном літав дрон. На перерву команди відправились без забитих голів.

Другий тайм виявився вкрай невдалим для Брентфорда. Всього за дві хвилини після відновлення гри господарі пропустили гол – це Моутінью обігрався в стіночку з Семеду й вистрілив у лівий нижній кут. "Бджоли" відквитали цей м'яч на 71-й хвилині внаслідок навісу Мбемо й точного замикання у виконанні Тоуні, однак вже на 78-й гості відновили свою перевагу завдяки класному пострілу Невеша. У компенсований же час Траоре провів третій гол, але його скасували через офсайд. Вулверхемптон святкує перемогу з рахунком 1:2.

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