Ньюкасл на своєму офіційному сайті оголосив про підписання Антоні Еланги. Як інформує Sky Sports, трансфер обійшовся в 55 млн фунтів стерлінгів. 52 млн фунтів з цієї суми стали фіксованими, 3 млн фунтів – бонуси, пов'язані з результативністю гравця. Ця сума стала другою в історії клубу після трансферу Александра Ісака.

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У минулому сезоні нападник був ключовою фігурою в складі Фореста Нуну Ешпіріту Санту, коли клуб кваліфікувався в єврокубки. Він забив шість голів і віддав 11 результативних передач у Прем'єр-лізі.

Еланга – другий вінгер, якого Ньюкасл підписав цього літа після того, як молодий іспанець Антоніо Кордеро приєднався до клубу на правах вільного агента з Малаги.