Наприкінці трансферного ринку баски втрачають свій головний актив. Впродовж літа жодних серйозних чуток про можливий відхід Александра Ісака не було, але за тиждень до закриття вікна Ньюкасл зробив пропозицію, від якої не можна відмовитися.

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"Сороки" заплатять Сосьєдаду 70 мільйонів євро, а 22-річний швед стане найдорожчим трансфером в історії обох клубів. Також іспанці можуть отримати 5 млн євро бонусами і збережуть за собою 10% від наступного продажу футболіста, повідомляє Dario Vasco.

У 2019-му Реал Сосьєдад заплатив за форварда збірної Швеції 15 мільйонів євро. У футболці сан-себастьянців Ісак зіграв 132 матчі, забив 44 голи. Клуб екстрено виходить на ринок у пошуках заміни, адже залишився тільки з одним доступним нападником.

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