Захисник Барселони Клеман Лангле може продовжити кар'єру у чемпіонаті Англії.

Ньюкасл спробує підписати Лангле вже у січні 2022 року, аби підсилити свій склад, повідомляє Diario Sport.

Ньюкасл хоче призначити Конте і вже обрав для тренера 5-х зірок

Зазначається, що "сороки" потребують лівоногого центрбека, і Клеман підходить під вимоги англійського клубу. Ньюкасл же не планує витрачати серйозні кошти у зимове трансферне вікно.

Додамо, що Лангле втратив основне місце у складі Барселони, відігравши лише у 4 матчах в поточному сезоні, не відзначившись результативними діями.

Нова сила АПЛ готує повстання диких мільярдів – український слід, трансфери зірок Барси і Реала, склад мрії