Ньюкасл зробив офіційну пропозицію Айнтрахту щодо Уго Екітіке, інформує інсайдер Фабріціо Романо. Повідомляється, що пропозиція перевищує 70 млн євро – саме таку суму франкфуртському клубу пропонували за гравця інші претенденти.

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Повідомляється, що "сороки" наполягають на укладенні угоди. Переговори тривають. Раніше повідомлялося, що в послугах Екітіке зацікавлені Арсенал, Ліверпуль і Манчестер Юнайтед.

До слова, контракт Екітіке з Айнтрахтом діє до 2029 року. У минулому сезоні Бундесліги Уго забив 15 голів і віддав 8 гольових передач у 33 матчах. Француз виступав раніше за ПСЖ та Реймс.

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