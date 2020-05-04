Ньюкасл заплатить Тоттенхему за Почеттіно – є нюанс

Ньюкасл змушений буде виплатити солідну компенсацію лондонському Тоттенхему, якщо призначить Маурісіо Почеттіно головним тренером у травні.

Травневе кадрове рішення коштуватиме "сорокам" 12,5 млн фунтів, повідомляє ESPN.

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Саме таку суму заплатив Тоттенхем при звільненні Почеттіно з посади в листопаді минулого року. Ці відступні, однак, були погоджені з умовою. Якщо впродовж 6 місяців аргентинський фахівець знайде роботу, то новий працедавець Почеттіно поверне "шпорам" згадані 12,5 млн.

Найвірогідніше, Ньюкасл зачекає із призначенням екс-тренера лондонців на посаду до літа. Щоправда, сам Маурісіо Почеттіно поки не дав остаточної згоди на роботу з тайнсайдцями.

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