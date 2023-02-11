Команда Іллі Забарного знову не змогла виграти, поділивши очки з Ньюкаслом у 23-му турі АПЛ (1:1). Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Ілля Забарний через травму ще часів Динамо пропускав поєдинок проти 4-ї команди Прем'єр-ліги. Ньюкасл у останніх турах взяв за звичку розписувати нічиї, а Борнмут не перемагав у чемпіонаті з 12 листопада. "Вишні" у останніх 6-ти поєдинках набрали лише одне очко і засіли в зоні вильоту.

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Борнмут почав активніше і в дебюті гри створив кілька моментів. Зокрема, в одному з епізодів Нік Поуп у стрибку парирував удар Соланке. Господарі продовжили нагнітати і досягли свого на 30-й хвилині.

Сенесі (конкурент Іллі Забарного на позиції центрбека) підставив ногу під удар Уаттара. Два гравці, який проводять дебютний сезон у команді, організували взяття воріт. Ньюкасл, по суті, нічого серйозного не створив, але відігрався перед свистком на перерву. Провал у захисті Борнмута, Нето відбив перший удар, але Альмірон встиг на добивання, забивши свій 10-й гол у чемпіонаті.

На старті другого тайму травмувався Сенесі. Автор гола Борнмута не зміг продовжити гру, а головний тренер Гері О'Ніл, окрім Забарного, ризикує втратити ще одного захисника. Свої проблеми виникли в Ньюкасла – Сен-Максімен не зміг дограти матч через пошкодження. Француз невдало приземлився і залишив поле лише з допомогою лікарів.

На 90-й хвилині Борнмут ледь не вирвав перемогу, створивши фантастичний момент. Соланке п'ятою замикав простріл з флангу – Тріпп'єр виніс м'яч з лінії воріт, врятувавши "сорокам" нічию. 1:1 – Борнмут бився і виборов свою нічию, яка, втім, залишила команду в зоні вильоту. А от Ньюкасл знову не виграв та не зміг скористатися осічками конкурентів за топ-4. Підопічні Хау посідають 4 місце, набравши 41 очко.

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