"Я гадаю, що Йоан Вісса – один із найкращих бомбардирів в АПЛ. Таких гравців важко знайти і підписати. Він дуже якісно виступав за Брентфорд в останні 2 роки.

Два клуби АПЛ не здаються в полюванні за Довбиком – вони розгорнули заочну боротьбу за українця

На жаль, він не готовий зіграти проти Вулверхемптона. Ми бачились з ним, коли він повернувся після матчів збірної. В нього виявили травму коліна, тому побачимо, коли він повернеться", – заявив Едді Хау під час передматчевої прес-конференції.

Нагадаємо, що 29-річний конголезець перейшов з Брентфорда в Ньюкасл на заміну Александру Ісаку, який відправився в Ліверпуль.

Команда Едді Хау в четвертому турі без Йоана Вісса зіграє проти Вулверхемптона 13 вересня. Проте, ймовірно, вболівальники "сорок" зможуть побачити в дії свого іншого новачка – Ніка Вольтемаде.

Ньюкасл не зміг забити Лідсу і жахливо розпочав АПЛ – 85-мільйонний новачок "сорок" сумував на трибунах