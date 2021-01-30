Чемпіонат Англії 2020/21, 21-й тур

Евертон – Ньюкасл – 0:2

Голи: Вілсон, 72, 90+3

Вест Бромвіч – Фулхем – 2:2

Голи: Бартлі, 47, Перрейра, 66 – Б. Рід, 10, Кавалейру, 77

Крістал Пелас – Вулверхемптон – 1:0

Гол: Езе, 60

Саутгемптон – Астон Вілла – 0:1

Гол: Барклі, 41

Суботню програму в Англії відкрив поєдинок на Гудісоні між Евертоном і Ньюкаслом. В разі звитяги "іриски" мали шанс наблизитись до зони ЛЧ на відстань в одне очко при двох матчах в запасі. "Сороки" ж на особливе просування по таблиці не розраховували, але їм необхідно було перемогти за будь-яку ціну – безвиграшна серія в АПЛ становила вже дев'ять турів, причому в п'яти останніх вони програли.

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В першому таймі команди не демонстрували аж надто високих швидкостей і не створили великої кількості моментів. У Евертона можна згадати два непогані удари головою від Міни та потужний удар Рішарлісона з лінії штрафного, яким дещо забракло точності, а у Ньюкасла було замикання у виконанні Вілсона – Пікфорд перевів м'яч у поперечину. На старті другого тайму суперники розмінялись двома непоганими епізодами: Вілсон на 54-й хвилині круто пробив з краю карного майданчика повз ліву стійку, а Калверт-Льюїн на 55-й вистрілив у дальній кут метрів з 20-ти – Дарлоу парирував.

Захисники в цьому матчі працювали круто, тож велике значення отримали стандарти. На 72-й хвилині один з них завершився взяттям воріт Евертона – це Вілсон точним ударом головою замкнув подачу зі штрафного. "Ірисок" гол настільки вибив з колії, що до самого фінального свистка вони нічого цікавого так і не створили, а от Вілсон на 87-й міг ще й дубль оформити – Каллум відкрився під пас за спину захисникам, обіграв Пікфорда й з гострого кута влучив у стійку. Не біда: на 90+3-й Ньюкасл вийшов у контратаку 2-в-1 з фінальним пострілом Вілсона метрів з восьми – 0:2. Саме з цим рахунком матч і добіг кінця.

У зоні вильоту відносини з'ясовували Вест Бромвіч і Фулхем, яким не вистачало сім і п'ять очок відповідно до рятівної сімнадцятої сходинки. У лондонців була ще й додаткова мотивація на цю зустріч – вони не знали перемог у дев'яти турах АПЛ поспіль. Бажання виграти у них виявилось настільки великим, що рахунок було відкрито вже на 10-й хвилині – Боббі Рід отримав передачу від Мітровіча на правий край штрафного та пробив повз голкіпера. 0:1! На цьому проблеми Вест Брома не завершились, адже на 24-й хвилині зламався центрбек О'Ші. Замість нього вийшов молодий Айрн-Грант.

До перерви рахунок не змінився, але всього за хвилину після неї господарі зрівняли – це Бартлі скористався вдалим відскоком на лінію воротарського, забивши перший за 466 хвилин гол Вест Брома у рідних стінах. На 55-й хвилині вивести "дроздів" уперед дальнім ударом міг Перрейра (поруч зі стікою), однак на 66-й він добився свого – Матеус елегантно переправив простріл з правого флангу точно у дальній кут. 2:1! Втім, Фулхем знайшов у собі сили увімкнутись: на 72-й хвилині на поле вийшли Гарісон Рід і Кавалейру, а на 77-й Кавалейру замкнув передачу Ріда з флангу – 2:2! Цей гол виявився останнім у зустрічі. Нічия.

У паралельному матчі Крістал Пелас приймав Вулверхемптон. "Вовки" не знали перемог у семи турах АПЛ поспіль, хоча три дні тому підопічним Нуну Ешпіріту Санту вдалося втримати нічию з Челсі. Перший тайм зустрічі на Селлхерст Парк вони прорвалили – гості не завдали жодного удару, в той час як "орли" провели аж чотири. Щоправда, два виявились дальніми й неточними, однак на 41-й хвилині Батшуаї пробивав метрів з восьми. Вище воріт! Зрештою, на перерву команди пішли без забитих голів.

В другому таймі Вулверхемптон прокинувся, організувавши низку дуже хороших атак. На 56-й хвилині активність "вовків" могла завершитись голом новачка – Вілліана Жозе – його постріл під поперечину витягнув Гуайта. Покарання за марнотратство прилетіло вже за чотири хвилини у вигляді красивої атаки "орлів" з фінальним ударом Езе метрів з 19-ти. 1:0! На 72-й хвилині подвоїти перевагу господарів міг Заа, який відкрився під передачу в штрафний та потужно пробив – поперечина врятувала "вулвз"! Після цього команди розмінялися кількома моментами середньої гостроти. Гості так і не відігрались. Фінальний свисток зафіксував мінімальну звитягу Крістал Пелас.

Програму дня закривав домашній поєдинок Саутгемптона проти Астон Вілли. Для обох команд він мав важливе значення, адже у них було по 29 очок, а в разі перемоги можна було піднятись на восьму позицію – звідти рукою подати до зони єврокубків. До того ж, "святі" програли у двох останніх турах АПЛ. Це необхідно було виправляти, однак у першому таймі господарі не змогли провести жодного небезпечного моменту. Бірмінгемці були значно конкретнішими в атаках, що вилилось у гол на 41-й хвилині: Гріліш відкрився на лівому фланзі й з ходу подав на 11 метрів, а Барклі замкнув головою – 0:1!

В другому таймі Саутгемптон домінував, в той час як гравці Астон Вілли до 83-ї хвилини навіть не били по воротах. Найближчими до голу "святі" були на 69-й хвилині, коли Адамс стріляв з лівого краю штрафного, та на 85-й, коли Беднарек замкнув подачу з кутового ударом голвою під поперечку – в обох випадках "вілланів" виручив голкіпер Мартінес. Також у штрафному гостей виникло кілька панічних ситуацій із заблокованими ударами. На 90+3-й Саутгемптон таки забив гол зусиллями Інгза, однак VAR скасував його через офсайд. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Астон Вілли.

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