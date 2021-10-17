Схоже, зіркове підсилення у Ньюкаслі варто очікувати вже влітку.

Нові власники Ньюкасла виділили на зимове підсилення клубу 59 млн євро, повідомляє The Telegraph.

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Аравійські шейхи, які нещодавно придбали "сорок", не спішитимуть з великими інвестуваннями у клуб. Спершу нові боси сконцентруються на формуванні керівництва клубу та укладанні контрактів зі спонсорами.

Після 7-ми турів АПЛ Ньюкасл залишається у зоні вильоту – 18 місце. Нагадаємо, Аравійський інвестиційний фонд придбав Ньюкасл за близько 350 млн євро.

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