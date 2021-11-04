43-річний фахівець домовився із "сороками", повідомляє Sky Sports.

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Хау випередив конкурентів у боротьбі за крісло керманича Ньюкасла. Боси тайнсайдців домовилися з англійцем про контракт на 2,5 роки. Про призначення Хау оголосять у п'ятницю. Молодий тренер підкупив керівництво Ньюкасла своїми поглядами на майбутній розвиток клубу.

Нагадаємо, що Едді Хау зробив собі ім'я в Борнмуті. З "вишеньками" він працював у 2008-2020 рр. з півторарічною перервою на період із Бернлі. Хау пройшов із Борнмутом шлях від Ліги 2 до АПЛ. Найвище досягнення в еліті – 9-те місце в сезоні 2016/17.

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