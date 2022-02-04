Ньюкасл оперативно звільнив місце у складі під коштовних зимових новачків.

Захисники Кларк та Льюїс, а також хавбек Хейден були виключені із заявки на другу частину сезону АПЛ, повідомляє The Athletic.

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Перші двоє стали жертвою приходу конкурентів, а третій надовго вилетів з травмою коліна. Ньюкасл повинен був звільянти місце під 5 новачків, які коштували клубу понад 100 млн євро. Взимку "сороки" підписали Бруно Гімараєса (42 млн), Кріса Вуда (30 млн), Кірана Тріпп'єра, Дена Бьорна (по 15 млн) і Метта Таргета (оренда).

Нагадаємо, зараз Ньюкасл йде у зоні вильоту, але до рятівної 17-ї позиції всього одне очко і є матч взапасі.

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