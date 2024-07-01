Манчестер Юнайтед і Ньюкасл зробили спільну заяву про досягнення угоди щодо негайного звільнення Дена Ешворта від його контрактних зобов'язань перед Ньюкаслом.

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"Ньюкасл Юнайтед і Манчестер Юнайтед досягли угоди про негайне припинення контрактних зобов'язань Дена Ешворта з Ньюкасл Юнайтед. Умови цієї угоди залишаються конфіденційними між клубами. Ньюкасл Юнайтед дякує Дену за його роботу і бажає йому успіхів у майбутньому", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, у лютому "сороки" відсторонили 53-річного спортивного директора після того, як він висловив зацікавленість у зміні робочого місця на тлі інтересу з боку МЮ. Ньюкасл вимагав від "червоних дияволів" компенсацію в розмірі 20 мільйонів фунтів, але манкуніанці відмовилися платити цю суму. Ешворт хотів подати до арбітражного суду на Ньюкасл, щоб прискорити свій перехід.

До слова, Ден також обіймав посаду технічного директора в Брайтоні і працював спеціалістом з розвитку збірної Англії.

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